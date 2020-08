Koronawirus w Polsce. Powrót do szkoły. Dobromir Sośnierz: dość z tym pajacowaniem

Mimo epidemii koronawirusa w Polsce Dobromir Sośnierz uważa, że nie ma powodu, aby specjalnie przygotowywać się do rozpoczęcia roku szkolnego. Polityk Konfederacji twierdzi, że organizacja powrotu do szkoły nie musi się różnić od tych w poprzednich latach. - Powinniśmy skończyć z tym głupim wirusem. Koniec z pajacowaniem, dość tych masek i ograniczeń - mówił w Polsat News.

Koronawirus. Polska. Rozpoczęcie roku szkolnego a bezpieczeństwo dzieci

Powrót do szkoły. Dariusz Piontkowski o wytycznych

O powrocie do szkoły mówił w środę sam Dariusz Piontkowski. Zapewnił, że jego resort "wsłuchuje się w głosy tych, którzy mówią, co jeszcze można zrobić, aby powrót do szkoły był bezpieczny". Szef MEN zastanawia się nad wprowadzeniem obowiązku zakładania maseczek na terenie szkół. Zaapelował również do rodziców, aby posyłali swoje dzieci do szkoły tylko wtedy, gdy nie wykazują objawów chorobowych.