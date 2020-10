Koronawirus w Polsce. Poważne ostrzeżenie Ministerstwa Zdrowia

- Ponad 500 zakażeń w Krakowie, niemal tyle samo w Warszawie, 200 w Łodzi, Toruniu. Zakażamy się najczęściej w dużych miastach. Mamy rosnącą falę epidemii. Maseczki i dystans to jest to, co może nas uchronić przed zakażeniem - powiedział rzecznik ministra zdrowia Wojciech Andrusiewicz po opublikowaniu raportu przez resort.