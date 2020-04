Koronawirus w Polsce. Poseł Artur Łącki wprost: "Mogę zbankrutować"

Koronawirus w Polsce. Artur Łącki o trudnej sytuacji materialnej

Koronawirus w Polsce. Poseł Artur Łącki prosi rząd o pomoc

To nie koniec problemu posła KO. Jak tłumaczy, jest on obecnie w trakcie prac nad dwoma dużymi inwestycjami. Poseł już teraz przyznał, że jedna z tych inwestycji nie zostanie ukończona. Zwyczajnie zabraknie środków, a banki wycofują się z kredytowania.

W opinii posła Łąckiego, nadmorscy hotelarze nie mają co liczyć na tegoroczny sezon wakacyjny. Co ważne, Łącki podkreśla, że to właśnie w ciągu tych kilku miesięcy właściciele hoteli nad Bałtykiem muszą zarobić za cały rok. - Być może wkrótce okaże się, że jesteśmy bankrutami - mówi i apeluje do rządu, by poluzował zakazy i uwolnił gospodarkę.