Koronawirus w Polsce. Ponad 800 nowych przypadków. Prof. Simon: "Realnie zakażeń jest więcej"

- Nie jestem zdziwiony, że liczba zakażeń tak urosła. Rząd zaczął zbyt mocno luzować obostrzenia, nie rozumiem, kto wydał zgodę na to, aby mogły odbywać się wesela, msze święte, dlaczego bezpieczna odległość między ludźmi została zmniejszona do 1,5 m. To szaleństwo - mówi WP prof. Krzysztof Simon.

Według prof. Simona ważnym elementem walki z epidemią powinny być programy masowych szczepień przeciwko grypie i pneumokokom dla osób po 65. - Uchroniłyby część społeczeństwa przed grypą i zapobiegły mieszaniu się jej przypadków z koronawirusem jesienią - mówi prof. Simon. - Masowe szczepienia to jedno z lepszych rozwiązań. A kiedy polityk mówi, że się nie szczepił i nie będzie szczepić, to jest to katastrofa. Marnuje się praca służby zdrowia, a osoby, które nie są zorientowane w sytuacji, takie słowa mogą wziąć do siebie. Rząd powinien wprowadzić ograniczenia i je egzekwować - dodaje.