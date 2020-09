Koronawirus w Polsce. Ponad 300 przypadków zakażeń. "Nie możemy mówić o spadku"

Koronawirus w Polsce. "Wynik będzie dobry, jeżeli utrzyma się przez tydzień"

Według prof. Włodzimierza Guta, trudno powiedzieć teraz, na jakim etapie znajduje się epidemia. Ekspert podkreśla, że jeszcze niedawno mieliśmy do czynienia ze znacznym wzrostem zakażeń. - Po rosnącej liczbie osób zakażonych i dzisiejszym spadku trudno cokolwiek określić. Musimy jeszcze poczekać, wakacje dopiero się skończyły, a okres wylęgania koronawirusa to dwa tygodnie - wyjaśnia prof. Włodzimierz Gut.

I dodaje: - Powrót do szkoły nie przyczyni się do dużego wzrostu zakażeń. Szkoła to zamknięte grono osób i jeżeli na początku nic się nie wydarzy, to mało prawdopodobne, aby działo się dalej.