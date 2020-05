Koronawirus w Polsce, poluzowanie restrykcje. Łukasz Szumowski: niepokoi mnie zachowanie części ludzi

Koronawirus w Polsce. Rząd chce hamować rozprzestrzenianie się koronawirusa, ale jednocześnie, jak powiedział Łukasz Szumowski, "trzeba wrócić do działań, które pomogą gospodarce". Minister zdrowia przyznał, że niepokoi go zachowanie niektórych ludzi.

- Duża część osób nie stosuje się do zaleceń. Mają maseczki na brodzie, zamiast zasłaniać nos i usta. To zaprzepaszcza to, co wypracowaliśmy przez cały czas kwarantanny - mówił na antenie TVN 24. Zapewnił przy tym, że choć rząd może wycofać się z niektórych decyzji dotyczących luzowania obostrzeń, to "powrót do takiego zamrożenia gospodarki, jaki był, jest niemożliwy".