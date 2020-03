Koronawirus w Polsce. Policja pracy ma coraz więcej. Ekspert: dadzą radę

Szymczyk podczas konferencji w MSWiA przekazał, że policjanci będą, przede wszystkim, zwracać uwagę na osoby, które w przestrzeni publicznej poruszają się w grupach liczniejszych niż dwie osoby. - Zaleciłem ostrzejsze działania, jeśli chodzi o grupy młodych ludzi, gromadzące się w różnych miejscach, które w sposób lekceważący podchodzą do zasad - podkreślił.

Poza tym mają sprawdzać, czy przepisy przestrzegane są w środkach transportu publicznego. Czyli czy zajęta jest co najwyżej połowa miejsc siedzących. - Musimy stanowczo podejść do tej kwestii - zaznaczył szef KGP. - Działania w stosunku do kierowców, których autobusy lub tramwaje będę przepełnione, będą restrykcyjne.