Koronawirus w Polsce. Ksiądz spowiada w mobilnym konfesjonale. "Odległość jest zachowana"

Mobilny konfesjonał działa od 2014 roku. To akcja ks. Rafała Jarosiewicza z Koszalina. Można go było znaleźć przy centrach handlowych, przy szkołach, klubach, barach, przy koncertach i innych imprezach, przy domach publicznych, na parkingach i ulicach miast. Jeździł po Polsce, ale też za granicę.

Jak to wygląda w praktyce? Auto, w którym ksiądz spowiada wiernych, stoi na parkingu przed kościołem w Rogalinie (woj. wielkopolskie). - Ja będę siedział od strony pasażera, a osoby, które będą chciały się wyspowiadać, będą mogły podjechać od drugiej strony i po prostu z tego sakramentu skorzystać. Wczoraj robiliśmy próbę. Sprawdzaliśmy, jaka odległość musi być między samochodami, by zachować zasady higieny i jednocześnie żeby była zachowana dyskrecja i nie było niczego słychać na zewnątrz. Wszystko wyszło pomyślnie - tłumaczy ks. Pawłowski w rozmowie z Wirtualną Polską.

I dodaje, że są chętni na taką właśnie spowiedź. - Ludzie zgłaszają się i pytają, kiedy można przyjechać. Zainteresowanie jest, a spodziewamy się jeszcze większego. Na razie będzie się to odbywało przez południem przed kościołem, od godziny 10 do 11, od 16 do 17 i od 19 do 20. w zależności od potrzeb będę te godziny rozszerzał - mówi duchowny. I dodaje, że zachęca też innych kapłanów, żeby taką opcję spowiedzi samochodowej zrobili u siebie przed kościołem. - Myślę, że wierni skorzystają - podsumowuje.