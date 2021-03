Koronawirus w Polsce. Piotr Müller o szczepieniach dla rządu

Polityk tłumaczył również, co rząd rozumie poprzez ograniczanie mobilności społecznej. - Mobilność społeczna maleje wtedy, kiedy wprowadzane są nowe obostrzenia. M.in. kiedy ograniczamy ruch w galeriach handlowych czy przez zamknięcie części szkół - mówił. Müller podkreślił, że nie ma żadnych planów, by uniemożliwić Polakom przemieszczanie się po terenie kraju.

Koronawirus w Polsce. Szczepienia rządu poza kolejnością?

Rzecznik rządu skomentował również rekomendacji działającej przy premierze Rady Redycznej , która zachęca członków do rady ministrów do zaszczepienia się poza ustaloną kolejenością. - Nie ma takich planów. Choć faktycznie Rada Medyczna złożyła taki wniosek, ale takich planów nie mamy - zaznaczył. - Chyba pani wie, z jaką reakcją mogłoby się to spotkać. Mamy określoną kolejność szczepień i się jej trzymamy - dodał.

Pytany o możliwość zakupy przez Polskę chińskiej szczepionki na koronawirusa, polityk podkreślił, że rząd bada taką możliwość, ale nie podejmie decyzji o zakupie, jeśli nie będzie pewności, co do bezpieczeństwa chińskiego preparatu. Müller dodał, że członkowie rządu mają w tej sprawie jednakowe stanowisko. - Nie ma różnicy zdań u nas. Minister Niedzielski jasno powiedział, że warunkiem jest to, żeby produkt był bezpieczny i tak samo uważa cała reszta rządu. Równolegle do badania produktu trzeba podejmować działania, bo jeśli okaże się, że szczepionka będzie bezpieczna to chcemy być na to gotowi - stwierdził rzecznik rządu.