Koronawirus w Polsce. Padł rekord zakażeń. "Nie mamy dużych ognisk"

- Na Śląsku mamy dwa Domy Pomocy Społecznej, w Małopolsce mamy wesele. Na Mazowszu mamy mały szereg firm oraz restauracje szybkiej obsługi - w takich miejscach trzeba pilnować reżimów sanitarnych. Dodatkowo na Pomorzu notujemy wzrost - to przypadki z kwarantanny - tłumaczył rekordowe wyniki na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Koronawirus w Polsce. "Koniec wakacji będzie sprzyjał wzrostom zakażeń"

Według urzędnika "trudno mówić o możliwości nowych ognisk, ponieważ one mają to do siebie, że wybuchają nagle". - Jesteśmy na takiej sinusoidzie. Czasem jest więcej przypadków, czasem mniej. Nie spodziewamy się w tej kwestii znaczącej zmiany - dodał.