Koronawirus w Polsce. Padł rekord nowych zachorowań. "Dobrze się bawiliśmy w weekend"

Prof. Włodzimierz Gut, wirusolog z Państwowego Zakładu Higieny, nie ma wątpliwości, czym to jest spowodowane. - Dobrze się bawiliśmy w weekend - stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską. Wyjaśnia, że właśnie widzimy efekt tego, co robiliśmy najprawdopodobniej w sobotę.

- Okres wylęgania wirusa to od 5 do 6 dni. Dlatego w czwartek widzimy efekty weekendowych wizyt w klubach i pubach - tłumaczy Gut. Według naszego rozmówcy sprawę zaniedbuje cały czas społeczeństwo, które nie stosuje się do obostrzeń i zasad dystansu społecznego. - W tej sytuacji przebieg całej epidemii zależy od jednostkowych zachowań ludzi - wyjaśnia.