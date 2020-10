Koronawirus w Polsce. Padł kolejny rekord. Najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia

Zmarło także 26 osób, u których jak podał resort - COVID-19 współistniał z innymi schorzeniami. To 73-letni mężczyzna ze Starych Kozłowic, 69-letni mężczyzna z Nowego Miszewa, 59-letni mężczyzna i 78-letni mężczyzna z Ostródy, 93-letnia kobieta i 87-letni mężczyzna z Łodzi, 72-letnia kobieta z Zielonej Góry, 87-letnia kobieta z Cieszyna, 79-letni mężczyzna z Raciborza, 76-letni mężczyzna z Wrocławia, 69-letni mężczyzna z Sanoka, 83-letni mężczyzna, 61-letni mężczyzna, 60-letni mężczyzna, 54-letnia kobieta i 79-letni mężczyzna z Poznania, 89-letni mężczyzna z Krakowa, 88-letni mężczyzna i 59-letni mężczyzna z Gdańska, 48-letni mężczyzna z Lublina, 82-letni mężczyzna, 58-letni mężczyzna, 62-letni mężczyzna, 86-letni mężczyzna i 64-letni mężczyzna z Puław.

Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia nie ma dobrych wiadomości

- Tego należało się spodziewać, zwłaszcza, że od września wróciliśmy do normalnego funkcjonowania - powiedział w czwartek w Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski o gwałtownym wzroście zachorowań na koronawirusa w Polsce. - Cały czas trzeba się spodziewać wysokich liczb dziennych zachorowań. Będą one oscylować między 1500 a 2,5 tys. zakażeń dziennie - zapowiedział. Dodał też, że do połowy października nie należy się spodziewać, że coś się zmieni.