Koronawirus w Polsce. Ogromny wzrost zachorowań. Minister zdrowia tłumaczy

Koronawirus w Polsce nie odpuszcza. W ostatnich dniach odnotowano wyjątkowo dużo nowych przypadków zachorowań na COVID-19. Minister zdrowia Adam Niedzielski uspokaja. Przekonuje, że baza łóżek, którą obecnie mamy przygotowaną w systemie covidowym na przyjęcie chorych to około 10 tys., a zajętych jest około 2 tys. łóżek.

- Mamy za sobą dwa dni z dużej dziennej liczbie zachorowań, ale najważniejszym wskaźnikiem jest coś innego. Jest zajętych ok. 2 tys. łóżek i 80 osób jest pod respiratorami. Baza łóżek to około 10 tys. Ten potencjał jest niewykorzystany i oby nie był - mówił minister zdrowia.

- Jesteśmy przygotowani do większej skali zachorowań, której nie należy się dziwić - tłumaczył szef resortu. Niedzielski wzrost zachorowań tłumaczy powrotem dzieci do szkół, powrotami z pracy zdalnej do biur.