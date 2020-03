Koronawirus w Polsce. Obywatele RP manifestują mimo kwarantanny

Koronawirus w Polsce zmusił władze do wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się. Mimo obostrzeń, przed Sejmem pojawili się Obywatele RP. Apelowali do opozycji, by nie ulegała szantażowi rządzących i by w obliczu epidemii wysunęła propozycję współpracy.

Koronawirus w Polsce. Obywatele RP manifestują mimo kwarantanny (Facebook.com, Fot: Obywatele RP)