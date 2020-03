Koronawirus w Polsce. Oby nie rozbolały was zęby. Dentyści właśnie zamknęli gabinety

- Tu nie ma mowy o zachowaniu choćby jednego metra odległości. Praca narzędziami powoduje, że aerozol biologiczny wypełnia cały gabinet. Osiada na ubraniu, przyłbicy, narzędziach. Przy braku maseczek, rękawiczek i środków do dezynfekcji możemy pomagać tylko najbardziej skrajnych przypadkach - komentuje pani Dorota, stomatolog z Warszawy. Prosi o niepodawanie nazwiska, obawia się hejtu. Zamknęła gabinet już tydzień temu. Aktualnie odsyła pacjentów do dużych publicznych przychodni przy szpitalach.

Stomatolodzy zamknęli gabinety

Według szacunków Naczelnej Izby Lekarskiej w ciągu tygodnia prawie wszystkie gabinety (na 26 tys. prywatnych praktyk stomatologicznych w Polsce) wstrzymały planowe przyjęcia pacjentów. Andrzej Cisło wiceprezes Naczelnej Izby lekarskiej uzasadnia to wysokim ryzykiem zakażenia koronawirusem i brakiem dostępu stomatologów do podstawowych środków ochrony.

- Apelujemy do rządu, by dentyści zostali włącznie do działań interwencyjnych rządu. Indywidualnym praktykom stomatologicznym nie zagwarantowano dostępu do podstawowych środków ochrony higienicznej. Musimy sami zdobywać podstawowe materiały higieniczne, a w hurtowniach nie ma nic - dodaje. Podkreśla, że Ministerstwo Zdrowia nie odpowiedziało na apel branży o stworzenie sieci ośrodków stomatologicznych wyposażonych w odpowiedni sprzęt. W najbardziej krytycznym okresie epidemii właśnie tam mogliby trafić pacjenci zakażeni, poddani kwarantannie lub wymagający niezbędnej interwencji.