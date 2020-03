Koronawirus w Polsce. Pomóż lekarzom w walce z epidemią. Akcja #BezpiecznyLekarz

Organizatorzy zbiórki pomocowej dla pracowników polskiej służby zdrowia informują, że część zebranych pieniędzy zostanie przeznaczona na wynajem mieszkań dla lekarzy objętych kwarantanną. Wszystko po to, aby nie zarazili oni swoich bliskich. Celów jest jednak znacznie więcej: są to przede wszystkim żywność oraz elementy sprzętu ochrony osobistej, które potrzebne są do codziennej pracy z pacjentami.