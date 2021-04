Koronawirus w Polsce. "Obowiązkowe szczepienia będą konieczne"

Ludzkość niejednokrotnie walczyła z zagrożeniami epidemicznymi. Przykłady obowiązkowych szczepień przeciwko innym chorobom, który doprowadził do ich zniknięcia do doskonały przykład na walkę z koronawirusem - zauważył profesor Maciej Banach z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, zajmujący się m.in. epidemiologią chorób serca i naczyń.

Według niego metody użyte do zwalczania poprzednich epidemii powinno się wprowadzić w obecnej sytuacji.

- Objęte kalendarzem szczepień obowiązkowe zabiegi spowodowały, że praktycznie nie mamy odry, różyczki, ospy, gruźlicy, wirusowego zapalenia wątroby typu B i wielu innych chorób – podkreślił cytowany przez PAP prof. Banach. - Jeżeli wiemy o tym, że szczepienia na COVID-19 mogą być sezonowe, a ludzie nie będą chcieli się szczepić, to albo będziemy w ciągłej pandemii, która rozwinie się na świecie, albo wprowadzimy obowiązkowe szczepienia przeciwko chorobie będącej następstwem zakażenia koronawirusem – zaznaczył.

Maseczki muszą być i basta? Odpowiedź prof. Fala dała do myślenia

Ludzkość nie ma wyjścia w walce z koronawirusem

- To, że każdy może wymyślić nieprawdziwą historyjkę o COVID-19, szczepieniach i powielić ją po tysiąckroć na swoim profilu społecznościowym, jest po prostu niesłychane i powinno podlegać penalizacji (…) – powiedział. - Jeśli ktoś ma zasięg sto tysięcy osób, to ci ludzie 'pójdą' za tym, uwierzą. Uwierzą, bo większość internautów nie weryfikuje tych informacji – tłumaczył.

Profesor nie ukrywał, że jest przerażonym tym, co się dzieje w internecie. Zauważył bowiem, że są tacy internauci, którzy uważają, że ktoś może być ekspertem tylko dlatego, że na sto tysięcy obserwatorów. Tymczasem często takim osobom brak nie tylko wykształcenia, ale i kompetencji.

To jest niebezpieczne - pomóc mogą obowiązkowe szczepienia na COVID-19

- Nagle portale społecznościowe spowodowały, że osoba uzurpująca sobie prawo z powodu liczby obserwujących do miana 'eksperta' jest ważniejsza od kogoś, kto opublikował setki, czy tysiące zweryfikowanych przez specjalistów prac naukowych, lub od kogoś, kto zajmuje się leczeniem danej grupy pacjentów przez lata. To jest po prostu niebezpieczne – mówił cytowany przez agencję profesor Banach.

Naukowiec podkreślił również, że jeśli nie będziemy konsekwentnie przestrzegali przepisów i zachęcali do szczepień, to żadne działania administracyjne nie pomogą w powrocie do normalnego życia.