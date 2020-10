Koronawirus w Polsce. Nowy rekord. Lekarz: żarty się skończyły

Żółte strefy w całej Polsce. Jakie obostrzenia obowiązują?

Koronawirus. Drugi rekord dotyczy kwarantanny

- To bardzo niepokojący rekord. Przerażający. Coraz większa liczba osób objętych kwarantanną podpowiada, że epidemia koronawirusa na terenie Polski szaleje. Te dane pokazują, ze poza osobami wymagającymi hospitalizacji mamy bardzo dużo osób, które przechodzą zakażenie nowym koronawirusem łagodniej. Są to osoby potencjalnie zakaźne i transmitujące wirusa na innych ludzi z otoczenia - tłumaczy lekarz.

Koronawirus w Polsce. Scenariusz włoski

Koronawirus. "Testy mają dużą trafialność"

- Faktycznie tych testów zrobiliśmy mało, nie wiem, z czego to wynika. Natomiast warto podkreślić, że mamy bardzo dużą trafialność - około dwudziestoprocentową. To znaczy, że testujemy tych, którzy faktycznie te objawy mają. Co piąty test to osoba z potwierdzonym koronawirusem - zauważa nasz rozmówca.