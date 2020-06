Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i ofiary śmiertelne. Dane Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus w Polsce. Kryteria służb sanitarnych

Informacja, że ktoś jest hospitalizowany, to wiadomość, że przebywa w szpitalu, ale niekoniecznie jest nosicielem koronawirusa albo jest chory na COVID-19. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem SARS-CoV-2.

Koronawirus w Polsce i na świecie. Lekarz o maseczkach

- Dane, które mamy zebrane na podstawie testów, są niepełne. Wydaje się, że liczbę zakażeń trzeba pomnożyć razy dwadzieścia - mówił. Ostrzegał, że koronawirus może dotrzeć do wielu osób z grupy ryzyka i wtedy może dojść do sytuacji jak we Włoszech, gdzie w szczycie pandemii zabrakło miejsc w szpitalach.