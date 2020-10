Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażeń. Raport Ministerstwa Zdrowia

Stadion Narodowy szpitalem. Michał Dworczyk zdradza szczegóły

- Od wczoraj do dziś do godz. 10 zgłosiło się ponad 1250 osób. To są kadry medyczne, lekarze, ratownicy i pielęgniarki, salowe, sanitariusze, które deklarują gotowość do podjęcia służby, pracy w tym szpitalu tymczasowym - oświadczył szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.