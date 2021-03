Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki. Ministerstwo Zdrowia podało dane (22 marca)

W komunikacie dodano, że 238 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Łączna liczba zakażonych koronawirusem od początku epidemii: 2 073 129/49 365 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). W ciągu doby wykonano ponad 49,1 tys. testów na koronawirusa.

AstraZeneca. Ruszają szczepienia osób w wieku 69 lat

Preparatami koncernów Pfizer oraz Moderna szczepieni są seniorzy mający 70 lat i więcej. - Wygląda to w tej chwili w ten sposób, że jeśli ktoś się nie zgłosił na umówiony termin, to będzie musiał czekać na uruchomienie już pełnych, populacyjnych szczepień. Więc, w pewnym uproszczeniu, spada na koniec kolejki. To jest dokładnie taka decyzja - mówił w sobotę szef KPRM Michał Dworczyk o osobach, które rezygnują ze szczepienia AstraZeneką.