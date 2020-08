Koronawirus w Polsce. Nowe obostrzenia. Sprawdź, gdzie jest czerwona strefa?

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o przywróceniu obostrzeń na terenie części kraju. Tam, gdzie wzrost liczby zakażonych jest największy zmieniły się obowiązujące zasady. Zdecydowano się na wprowadzenie regionalizacji i podzielono kraj na trzy strefy: czerwoną, żółtą i zieloną. Czym jest czerwona strefa? To miejsca w Polsce, gdzie jest największy przyrost nowych przypadków zakażeń koronawirusem.

Czerwone powiaty to strefa wprowadzona przez rząd w ramach regionalizacji obostrzeń. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o przywróceniu obostrzeń na terenie części kraju. Tam, gdzie wzrost liczby zakażonych jest największy. Tam wprowadzono obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni otwartej, jak i w zamkniętej.

Zgodnie z decyzją rządu w czerwonych strefach wprowadzono zmiany w organizacji wesel. - Ograniczenie liczby osób, które będą mogły korzystać z komunikacji zbiorowej, do 50 proc. miejsc siedzących, ograniczone zostanie też liczba osób, które będą mogły brać udział w weselach i uroczystościach rodzinnych, m.in. weselach. W strefie czerwonej do 50, a w żółtej - do 100. Będzie też obowiązek rejestracji wesel - mówił podczas konferencji prasowej wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.