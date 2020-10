Koronawirus w Polsce. Nowa prognoza epidemii. "Można odwołać Boże Narodzenie z rodziną"

- Obecny wzrost zakażeń to początek nowej fali zachorowań. W porównaniu do poprzednich miesięcy mamy pięciokrotny wzrost dobowych wyników. Martwimy się, czy służba zdrowia wytrzyma napór pacjentów z COVID-19. Nie chodzi o liczbę respiratorów, czy miejsca w szpitalach, ale o liczbę personelu potrzebnego do zajęcia się ciężej chorymi. Tu widzę największe ryzyko - komentuje w rozmowie z WP Ryszard Łukoś, główny analityk ExMetrix, firmy monitorującej dane o epidemii w Polsce.