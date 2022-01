Koronawirus w Polsce. Niepokojące dane o zakażeniach

- Mamy tydzień do tygodnia ok. 10-proc. wzrost zakażeń. 10 województw jest w tej chwili na plusie. Najwyższa dynamika wzrostów jest w małopolskim i woj. podkarpackim. To może budzić pewne zaniepokojenie, bo większość tych województw, to województwa na wschodzie, gdzie rozpoczynała się także czwarta fala pandemii - skomentował te dane rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.