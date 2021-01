Koronawirus w Polsce. Niedzielski: nie możemy oczekiwać, że będziemy zieloną wyspą

- Funkcją planu wprowadzania obostrzeń jest podanie orientacyjnego sposobu podejmowania decyzji, ale nie można wszystkiego sprowadzić do jednego parametru w postaci liczby zakażeń. Teraz mamy pewną rozbieżność miedzy tym, co się dzieje w Polsce a Europie. Wielka Brytania już odczuwa trzecią falę zakażeń. Czechy, Słowacja zaostrzają restrykcje - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w programie "Sedno Sprawy" Radia Plus.