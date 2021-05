Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia [9 maja 2021]

Koronawirus w Polsce. Mniej zajętych łóżek i respiratorów

Koronawirus w Polsce. Minister Niedzielski przekazuje dobre informacje

"Średnia 7-dniowa nowych zakażeń spadła do ok. 4 tys. przypadków - poniżej minimum między II a III falą, które wynosiło ok. 5 tys. Wskaźnik nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców zmniejszył się do 11,4" - poinformował w sobotę na swoim profilu na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.