Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia [14 stycznia]

Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

Afera szczepionkowa. Jacek Jaśkowiak skrytykowany wewnątrz PO. "Niefortunny wpis"

Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. Trwają szczepienia

27 grudnia 2020 roku ruszyła akcja szczepień. W Polsce szczepionkę na COVID przyjęło już ponad 300 tys. osób. To głównie lekarze, personel medyczny, administracja szpitali, studenci medycyny oraz ich wykładowcy - to oni w narodowym programie szczepień określeni zostali jako grupa "o".

Z kolei już w piątek 15 stycznia ruszą zapisy na szczepienia dla grupy "1". Do niej należą seniorzy, nauczyciele oraz służby mundurowe. Tego dnia wszystkie osoby od 18 do 70. roku życia będą mogły zgłosić gotowość do zaszczepienia się. Aby to zrobić, konieczne będzie wypełnienie formularza dostępnego na stronie gov.pl/szczepimysie.