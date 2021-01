Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia [12 stycznia]

109 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 93 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 233 osoby. Liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła do 1 395 779. W sumie od początku pandemii zmarło 31 593.

Koronawirus w Polsce. Rząd przedłuża obostrzenia

Po 18 stycznia zostaną utrzymane wszystkie dotychczasowe obostrzenia . Wyjątkiem będzie powrót do szkoły i nauczania stacjonarnego dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

Wciąż zamknięte pozostają hotele i pensjonaty. Zamknięte też będą stoki, a z infrastruktury sportowej będą mogły skorzystać osoby, które profesjonalnie uprawiają sport. Osoby, które wrócą do Polski transportem zbiorowym, będą musiały przejść 10-dniową kwarantannę.

Szczepionka na COVID. Afera wokół WUM

- Porównując listę zaszczepionych i pracujących, blisko 200 osób było niezatrudnionych, czyli były to osoby spoza personelu. Czyli to nie jest jakaś marginalna skala, tylko prawie połowa dostępnych w tym czasie dawek w WUM - mówił szef resortu na konferencji prasowej. - W tych dniach w placówce były co najmniej 32 osoby z personelu medycznego, a w trakcie tej akcji nie zostali oni zaszczepieni - dodał.