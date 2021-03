Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia. Ponad 21 tysięcy zakażeń [11 marca 2021]

Koronawirus w Polsce. Rośnie liczba zajętych łóżek

- Takiego obłożenia i takiej liczby ciężkich stanów nie było na pewno od listopada. Na pewno ma na to wpływ mutacja brytyjska wirusa. Wygląda na to, że ci, co się nie zakazili do tej pory, teraz zakażają się masowo - stwierdził w rozmowie z PAP kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA dr Konstanty Szułdrzyński.