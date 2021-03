Nowe obostrzenia koronawirusowe możliwe dzisiaj. Rząd zamknie dwa województwa

Adam Niedzielski straci stanowisko? Jest deklaracja z PiS

Jeszcze w czwartek rano w podobnym duchu wypowiadał się Piotr Müller. - Jeśli sytuacja w kraju pogorszyłaby się na tyle, że trzeba będzie podejmować decyzje co do obostrzeń w kolejnych województwach, to na terenie tych województw ograniczenia w handlu, takie jak teraz widzimy na Warmii i Mazurach, czy od soboty na Pomorzu, one są możliwe na tych obszarach. Natomiast dynamika zachorowań jest bardzo zróżnicowana, w związku z tym na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, jak będzie wyglądał handel tuż przed świętami. Natomiast nie spodziewam się większych ograniczeń w handlu niż tych, które są w tej chwili na Warmii i Mazurach czy Pomorzu - zaznaczył rzecznik rządu w wypowiedzi dla Radia Plus.