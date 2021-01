Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia [27 stycznia 2021]

"143 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - poinformował resort zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Już ponad 36 tys. ofiar śmiertelnych COVID-19

Do dyspozycji najciężej chorych jest 2 847 respiratorów. Korzysta z nich obecnie 1 414 pacjentów.

Koronawirus w Polsce. Kiedy koniec narodowej kwarantanny?

Termin obowiązywania obostrzeń, wprowadzonych w związku z tzw. narodową kwarantanną, kończy się 31 stycznia. Czy zostaną one przedłużone, czy też rząd zdecyduje się na ich złagodzenie? Powinniśmy się o tym dowiedzieć w tym tygodniu. W środę o godzinie 10:00 zapowiedziano zebranie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Szczepionka na COVID zmieni przebieg pandemii? "Po tym będzie można wnioskować"

Minister przestrzegł przed otwieraniem hoteli. Według jego opinii mogłoby to doprowadzić do wzmożonej transmisji koronawirusa. Nie rekomenduje on także otwierania szkół w najbliższym czasie.