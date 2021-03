Koronawirus w Polsce. Niedzielski zdradził, ile mamy nowych zachorowań

Mamy 31 757 nowych zachorowań - poinformował w sobotę w radiu RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski. - To o 5 tys. więcej niż było tydzień temu - dodał.

Koronawirus w Polsce. Od soboty nowe obostrzenia

Nowe obostrzenia od soboty. Nie mieliśmy dużo czasu

Jednocześnie rząd utrzymał w mocy dotychczasowe obostrzenia. Mają one obowiązywać do 9 kwietnia.

- Władza została postawiona pod ścianą, nie miała wyjścia. Obudźmy się i spójrzmy realnie na rzeczywistość. To w Polsce umiera obecnie na COVID-19 najwięcej osób w Europie. Tej statystyki nie zaczarujemy - stwierdził w rozmowie z PAP wirusolog prof. Włodzimierz Gut.

Koronawirus w Polsce. Ekspert: chorują głównie osoby w wieku produkcyjnym

Podkreślił, że teraz chorują głównie osoby w wieku produkcyjnym. To 40-, 50- i 60-latkowie.

- To najgroźniejsza grupa chorujących z wielu względów. Ci ludzie mają wiele kontaktów. Boją się też stracić pracę, więc chodzą z infekcją do zakładu przez wiele dni. Do lekarza zgłaszają się wtedy, gdy jest już naprawdę źle - stwierdził prof. Gut.