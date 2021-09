Koronawirus w Polsce. Niepokojący wzrost zakażeń. Najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia [1 września 2021 r.]

W środę na antenie RMF FM minister zdrowia zdradził, że tego dnia resort poinformuje o ponad 350 nowych przypadkach zakażeń COVID-19. - To mocne wejście we wrzesień - ocenił szef resortu zdrowia, dodając, że w stosunku do poprzedniego tygodnia oznacza to ponad 50-proc. wzrost.