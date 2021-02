Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia [czwartek 18 lutego]

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze dane

Koronawirus w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz prognozuje lockdown na Wielkanoc

Ministerstwo Zdrowia informuje też, że z powodu epidemii koronawirusa w Polsce w szpitalach przebywa obecnie 12 188 osób (mniej o 37 w stosunku do środy - red.). W najgorszym stanie pod respiratorem znajduje się 1295 pacjentów - to o dziewięć osób więcej, niż 17 lutego.

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia zaniepokojone

Wszystko z powodu rosnącej liczby przypadków zakażeń koronawirusem. W środę 17 lutego w Polsce stwierdzono 8694 nowe przypadki. To o ponad tysiąc więcej niż tydzień wcześniej. Wynik ze środy to także największa dzienna liczba zakażeń koronawirusem od 14 stycznia - tego dnia stwierdzono wtedy 9436 nowych przypadków COVID-19.

Minister Adam Niedzielski apelował na konferencji prasowej w środę o większą samodyscyplinę ze strony społeczeństwa. Jak podkreślił, to od niej zależy, czy liczba zakażeń koronawirusem będzie rosła, a co za tym idzie, wrócą obostrzenia sprzed 12 lutego .

- To, co widzimy ostatnio, to nie jest ta sama dyscyplina społeczna, z którą mieliśmy do czynienia choćby miesiąc temu. Jeżeli będziemy nieodpowiedzialni i jeżeli nałoży się na to jeszcze mutacja, to należy się spodziewać, że wystrzeli ta liczba nowych zachorowań - podkreślił szef resortu zdrowia.