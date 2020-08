Koronawirus w Polsce. MZ: możemy spodziewać się kolejnego wzrostu zakażeń

- Na obecną sytuację epidemiczną rzutują obecnie 4 województwa. Na Śląsku na pewno tych przypadków będzie więcej, bo w najnowszym raporcie nie są zaraportowane jeszcze wszystkie przypadki z 2 kopalń, a tam przeprowadziliśmy około 1700 testów przesiewowych - tłumaczył Wojciech Andrusiewicz. Kolejne ogniska epidemiczne znajdują się w zakładzie drobiarskim w Wielkopolsce oraz w dużych zakładach pracy w Małopolsce. - W tym regionie musimy się liczyć, że te raporty będą wysokie. Województwo w tym tygodniu "będzie szło jeszcze do góry" - dodał rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.

Andrusiewcz pytany o sezon urlopowy przyznał, że "przypadki zakażeń z nadmorskich kurortów są jednostkowe". - To nie jest tak, że tylko południowe województwa jeżdżą nad morze. Niestety widzimy także duży poziom zakażeń na weselach. To jest wynik tego, że każdy z wesela idzie do pracy i potem tam mamy ognisko, przestrzenie zamknięte sprzyjają rozwijaniu się wirusa - tłumaczył urzędnik.