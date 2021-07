Koronawirus w Polsce. Możliwe nowe zasady dla niezaszczepionych

Szef GIS zapewnił, że instytucja bacznie przygląda się sytuacji epidemicznej w innych krajach i na podstawie analizy tejże, wysnuwane będą wnioski, co do funkcjonowania Polaków w kolejnych miesiącach. - Może dojść do takiej sytuacji, że w Polsce też pewnego rodzaju zasady będą wdrożone właśnie w takim kontekście, aby osoby, które są zaszczepione nie były narażane na ryzyko przez osoby, które nie są zaszczepione - powiedział. Saczka zaznaczył jednak, że decyzje w tym zakresie będą należały przede wszystkim do premiera Mateusza Morawieckiego.