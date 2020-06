Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze informacje dotyczące zakażeń

"Liczba zakażonych koronawirusem: 25 669/1 143 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - podsumowano we wpisie.

Zobacz także: Wybory prezydenckie 2020. Marszałek Senatu przejmie obowiązki prezydenta? Beata Kempa : pewnie mu się to marzy

Koronawirus w Polsce. Ciemne chmur nad Łukaszem Szumowskim. Premier go broni

Mateusz Morawiecki zapewnia, że Łukasz Szumowski nadal cieszy się jego poparciem. Jego zdaniem ataki na szefa resortu są "polityczną awanturą". - I niczym więcej - podkreślił w rozmowie z RMF FM - To wszystko, co zarzuca mu opozycja, jest nieprawdą. Wynika to z tego, że poradziliśmy sobie z pandemią lepiej, niż się opozycja spodziewała - uznał premier.