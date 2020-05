Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podało informację o nowych zakażeniach i kolejnych ofiarach COVID-19

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje kolejne rekomendacje

Koronawirus. Polska. Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia aferę maseczkową

Resort zdrowia musi tłumaczyć się z zamówienia maseczek, które nie spełniają zakładanych norm. - Udało się wycofać wszystko, co było w magazynach. Z tamtego transportu, maseczki zostały wydane jako chirurgiczne. One nie są wykorzystywane w kontakcie z pacjentami z COVID-19 - powiedział w rozmowie z Radiem ZET wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

I zapewnił, że jest "każdego dnia do dyspozycji ministra Szumowskiego i premiera Morawieckiego". - Oni decydują, czy będę swoją misję w ministerstwie kontynuował. Jeżeli będzie taka decyzja, to ja się jej poddam, nie ma co do tego żadnych wątpliwości - dodał wiceminister Cieszyński.