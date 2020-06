Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia Łukasz Szumowski ostrzega: bać powinniśmy się cały czas

- Jeśli wybuchłaby gdzieś transmisja pozioma, jeśli mielibyśmy wzrost wykładniczy, to wracalibyśmy do pewnych typów obostrzeń - stwierdził minister zdrowia w "Polsat News", dodając, że "bać powinniśmy się cały czas".

- Uwolnione obszary gospodarki mogą być znowu zamknięte. Całego kraju nie da się zamknąć. Jeśli mielibyśmy taką depresję, jaką wróżą ekonomiści, to poumierałoby znacznie więcej ludzi niż teraz umiera na COVID-19 - zauważył Szumowski.

Koronawirus w Polsce. Najgorsza sytuacja wciąż na Śląsku

Łukasz Szumowski odniósł się także do epidemii koronawirusa w województwie śląskim, gdzie stale rośnie liczba zakażonych. Wyjaśnił on, że "to nie jest tak, że testując masowo kilka tysięcy ludzi zawsze mamy duże liczby dodatnich testów".