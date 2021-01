Koronawirus w Polsce. Minister Zdrowia: łagodzimy pewne obostrzenie

Adam Niedzielski przekazał, że w jego najnowszym rozporządzeniu pojawi się zluzowanie jednego obostrzenia. - Na posiedzeniu Rządowego Centrum Zarządzania Kryzysowego pojawił się wniosek dotyczący dzieci. Zdecydowaliśmy, że dzieci w godzinach od 8 do 16 mogą przebywać na zewnątrz bez konieczności nadzoru ze strony opiekuna - mówił szef resortu zdrowia. Wcześniej zakaz samotnego wychodzenia z domu dotyczył dzieci i młodzieży do 16. roku życia. Rozporządzenie ministra zdrowia zostanie wydane w poniedziałek i zacznie obowiązywać od wtorku.

Szczepionka na COVID. "Konsekwencje wobec WUM" za tzw. szczepienia celebryckie

Niedzielski po raz kolejny odniósł się także do tzw. afery szczepionkowej. Mimo że obecnie wyszczepiana jest grupa "0" (głównie medycy oraz pracownicy służby zdrowia), to zaszczepieni zostali m.in.: były premier Leszek Miller oraz aktorka Krystyna Janda. W sumie wiadomo o 18 znanych osobach, które przyjęły specyfik Pfizer/BioNTech w warszawskim szpitalu WUM.

Szczepienie na COVID. "Andrzej Duda nie ma wyjścia"

Szczepionka na COVID. Wyliczenia rządu

- Do wieczora 200 tys. szczepionek dotrze do szpitali węzłowych. Chcę także sprostować pewne informacje: jedynie 26 dawek szczepionki zostało zutylizowane z ponad 50 tys. użytych szczepionek - mówił podczas konferencji prasowej szef KPRM. Michał Dworczyk przekazał, że od poniedziałku resort zdrowia będzie publikował codzienne raporty dotyczące szczepień (podobne do raportów zakażeń - red.).

- W grupie "0" może zaszczepić się około 700 tys. osób, zgłosiło się już 500 tys., trwa nabór do 14 stycznia. Zostanie nam więc ok. 2,2 mln dawek dla grupy pierwszej w pierwszym kwartale 2020. Zakładamy, że szczepienia grupy pierwszej rozpoczną się w ostatnim tygodniu stycznia, ale będzie to zależeć od dynamiki szczepień grupy zero - wyliczał Dworczyk.