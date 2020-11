Koronawirus w Polsce. Minister zapowiada zmianę testowania w 3 województwach

- W najbliższym czasie opracujemy model logistyczny badań przesiewowych. Chcemy je przeprowadzić w regionach najbardziej dotkniętych koronawirusem - zapowiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Będziemy wykonywali badania przesiewowe testami antygenowymi. Podjęliśmy decyzję, że będziemy przeprowadzali je na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku. Chcemy zrobić te badania, w rejonach które są najbardziej dotknięte zachorowaniami - zapowiedział minister zdrowia na konferencji w Kancelarii Premiera.

Testy antygenowe byłyby taką samą podstawą do stwierdzenia zakażenia jak testy PCR, pod warunkiem stwierdzenia objawów. Do tej pory zawsze mieliśmy do czynienia z sytuacją, że nawet po zastosowaniu testu antygenowego, należało wykonać i tak test PCR . Zmiana ma umożliwić szybsze testowanie.

Wcześniej w podobnym tonie wypowiadał się wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Radiu Zet. Urzędnik przyznał, że resort analizuje wyniki podobnych badań, które przeprowadził rząd Słowacji. – To była duża akcja, w tej chwili zbierane są wyniki. Na forum międzynarodowym Słowacja je pokazała i trwa dyskusja, czy to przesiewowe badanie przynosi efekt. Tam były robione tzw. szybkie testy. My być może też te szybkie testy wykorzystamy do przeprowadzenia takiego populacyjnego badania jednego czy kilku województw - mówił Kraska.

I jak ujawnił, resort zdrowia rozważa rozszerzenie grupy lekarzy, którzy mogą kierować pacjentów na testy na koronawirusa. Resort skłania się do tego, by zlecenia mogli wypisywać również lekarze z prywatnych placówek medycznych. – Być może będzie decyzja na “tak”. Jeszcze nie mamy całego pakietu. Trzeba jeszcze to z NFZ omówić, w jaki sposób to refundować. Bo takie badanie musi być refundowane. Każda nowa możliwość kolejnego zlecania testów, jest dobra, bo tych testów musimy wykonywać jak najwięcej – deklaruje Kraska.

Koronawirus w Polsce. Bartosz Arłukowicz zaniepokojony sytuacją na Stadionie Narodowym

Jak poinformował w sobotę na swoim profilu na Twitterze resort zdrowia, mamy 24 213 nowe potwierdzone przypadki zakażenia.

Nowe przypadki zakażeń potwierdzono w województwach: mazowieckim (3086), wielkopolskim (2525), śląskim (2263), małopolskim (2213), dolnośląskim (1792), pomorskim (1715), lubelskim (1600), łódzkim (1563), kujawsko-pomorskim (1257), warmińsko-mazurskim (1191), zachodniopomorskim (1101), podlaskim (927), podkarpackim (872), świętokrzyskim (760), opolskim (703), lubuskim (645).

Zmarły 574 osoby chore na COVID-19. Jak podaje resort "z powodu COVID-19 zmarło 115 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 459 osób".