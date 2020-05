Koronawirus w Polsce. Minister Łukasz Szumowski: planujemy uruchomić uzdrowiska

Testy na koronawirusa mają być obowiązkowe. - Mamy uruchomione testy drive-through, można wtedy przebadać do 30 tys. osób dziennie - mówi minister.

Szef resortu zdrowia był także pytany o badania pracowników przedszkoli i żłobków w Łodzi. - Tam okazało się, że pracownicy mieli kontakt z wirusem, a nie byli czy są zakażeni. Ujemy wynik serologiczny nie oznacza, że ktoś nie jest zakażony. Nie wiemy, jakie to były testy i jak były wykonywane - stwierdził.

- To bardzo ciekawe działanie, to taki pilotaż w Łodzi, musimy się zastanowić jak wykorzystać te wyniki do racjonalnego działania i strategii testowania - ocenił minister. Nie odpowiedział na pytanie, czy będzie obowiązkowe powszechne badanie personelu żłobków i przedszkoli.