Koronawirus w Polsce. Minister Adam Niedzielski zaprezentuje nową strategię walki z koronawirusem

Resort zdrowia zapowiedział, że przed nadejściem sezonu jesiennego wprowadzi w życie nową strategię walki z koronawirusem. Jednym z rozpatrywanych pomysłów miało być zwiększenie roli lekarzy rodzinnych w zwalczaniu epidemii. Chodzi m.in. o to, by "po zebraniu odpowiedniego wywiadu" mogli oni zlecić testy na obecność koronawirusa.

Kolejnym pomysłem było zmniejszenie liczby szpitali jednoimiennych. Powstały one na początku epidemii i były przeznaczone tylko do przyjmowania pacjentów zakażonych koronawirusem. W zamian za to resort chciałby niemal w każdej placówce utworzyć specjalnie wydzielone miejsca do diagnozy pacjentów z podejrzeniem COVID-19.