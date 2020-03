Koronawirus w Polsce. Mimo zawieszenia lekcji w szkołach, w tych placówkach zajęcia muszą odbywać się normalnie.

"Nie rozumiemy decyzji MEN" - skarżą się nauczyciele placówek, których nie dotyczy wczorajsze rozporządzanie rządu o zawieszeniu lekcji. "Dwutygodniowa przerwa w zajęciach może odbić się negatywnie na efektach terapii czy rehabilitacji dzieci" - odpowiada MEN.

– Nie rozumiemy decyzji MEN – mówi jedna z nauczycielek,cytowana przez "Dziennik Wschodni", który napisał o tej sprawie – Dlaczego środki bezpieczeństwa mają nie obejmować naszych dzieci, które są obciążone różnymi chorobami i schorzeniami? Mają niepełnosprawności i obniżoną odporność. Jak można ich zmuszać do chodzenia do szkoły?

– Sądzę, że to jakaś pomyłka – mówi Andrzej Berbeć, dyrektor SOSW nr 1 w Lublinie. – Na razie zawiesiliśmy naukę na dwa dni i wystąpiliśmy do MEN z zapytaniem w tej sprawie. Liczymy, że odpowiedź uzyskamy do piątku i wtedy będziemy mogli podjąć jakieś dalsze kroki.