Koronawirus w Polsce. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Minister Łukasz Szumowski złożył życzenia

Koronawirus w Polsce. 12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej.

12 maja, pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek (z ang. International Nurses Day). W Polsce funkcjonuje ono pod nazwą właśnie Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Zostało ono ustanowione w rocznicę urodzin lorence Nightingale, która uchodzi za prekursorkę nowoczesnego pielęgniarstwa. Była ona angielką która żyła na przełomie XIX i XX w. Opracowała ona podstawy tego zawodu a także metody i sposoby pielęgnacji chorych. W 1860 r. założyła pierwszą na świecie szkołę pielęgniarstwa w Londynie przy Szpitalu św. Tomasza, która funkcjonuje do dziś. Florence Nightingale jako pierwsza w historii kobieta otrzymała brytyjski Order Zasługi w 1907r., a w piątą rocznicę śmierci w uznaniu zasług postawiono jej pomnik na placu Waterloo w Londynie.

Koronawirus w Polsce. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Rozbieżności w dacie ustanowienia

Co jednak ciekawe nie do końca wiadomo, od kiedy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek jest obchodzony. W źródłach są na ten temat duże rozbieżności. Najczęściej podaje się, że święto to zostało ustanowione przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) na Kongresie w Meksyku w 1973 r. Ministerstwo Zdrowia na swoich stronach internetowych podaje, że święto ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Z kolei Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, reprezentujące nasz kraj w ICN informuje, że instytucja ta proklamowała to święto w 1965 r.