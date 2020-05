Koronawirus w Polsce. Michał Wójcik broni Łukasza Szumowskiego i atakuje Monikę Olejnik. "Niech pani też podziękuje"

- Od kilku dni jesteśmy nieustannie atakowani. Atakowany jest też minister Szumowski. Było to do przewidzenia - stwierdził wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, odnosząc się do oskarżeń pod adresem ministra zdrowia. Polityk wymienił też kilka ostrych zdań z dziennikarką TVN Moniką Olejnik.

Koronawirus w Polsce. Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik broni Łukasza Szumowskiego (Agencja Gazeta)