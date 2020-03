Koronawirus w Polsce. Michał Dworczyk odpowiada na pytania o odwołanie mszy

- W całej Europie jest problem ze środkami ochronnymi - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk po spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego ws. koronawirusa. Dodał, że podjęto działania związane z "zabezpieczeniem strojów ochronnych". I wypowiedział się nt. ewentualnego odwoływania mszy w kościołach.

I przyznał, że "w całej Europie jest problem ze środkami ochronnymi". Przypomniał, że Orlen rozpoczął produkcję płynu do dezynfekcji. - Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach problem zostanie rozwiązany - stwierdził. Podjęto również działania związane z zabezpieczeniem strojów ochronnych.

Dworczyk odpowiedział również na pytanie związane z ewentualnym odwoływaniem mszy świętych w kościołach. - To jest szerszy temat, dotyczy większych skupisk. Ta dyskusja również toczyła się po raz kolejny. Ministerstwo Zdrowia w tej kwestii prowadzi pewne analizy. Myślę, że dziś będzie o tym mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski - powiedział szef KPRM.

Zauważył, że "czy mówimy o dużej restauracja, czy o mszy, mamy do czynienia z kilkudziesięcioma czy 100 osobami w zamkniętym pomieszczeniu". - Jeśli będą jakieś rozwiązania przyjmowane, to wydaje mi się, że systemowo - uznał.

Szef KPRM zapewnił, że od dzisiejszego popołudnia u wszystkich pasażerów samolotów będzie przeprowadzany pomiar temperatury. Zostaną także zobowiązani do wypełniania kart pokładowych.

- Wczoraj przeprowadzono ok. 60 tys. kontroli sanitarnych na granicach - poinformował Dworczyk. Wykryto kilka osób z podwyższoną temperaturą. - Takie osoby są przewożone do najbliższego szpitala i jest wykonywane badanie - opisał.

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce potwierdzono 4 marca. To mężczyzna z Cybinki (woj. lubuskie), który był w odwiedzinach u córek w Niemczech. Wrócił do kraju autobusem rejsowym. Trafił do szpitala w Zielonej Górze. Służby ustaliły tożsamość pasażerów, którzy z nim podróżowali. Zostali objęci kwarantanną.