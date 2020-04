Koronawirus w Polsce. Maseczka dla każdego mieszkańca. "Stawką jest nasze życie"

- Do rozpoczęcia tej akcji skłonił mnie brak maseczek w sklepach i to, że najważniejsze jest życie i zdrowie mieszkańców. Musimy brać sprawy swoje ręce. Stawką jest nasze życie i tylko my, wspólnie, możemy o to zadbać - mówi Maj.

- Apelujemy, aby maseczki były zakładane przez wszystkie osoby, które znajdują się miejsca w publicznych - podkreśla Maj. - Mam nadzieję, że zachęci to mieszkańców do ich noszenia.

Samorządy walczą z koronawirusem

Za to w Sandomierzu na każdy adres przypadła jedna maseczka, łącznie 750 sztuk. Szyją je wolontariusze i podopieczni świetlic środowiskowych. Gmina kupiła materiał i gumki, a jako podarunek dostała filtry. Zapakowane w koperty maseczki wrzucane są do skrzynek pocztowych. Urząd miasta informuje, że kolejna partia materiału została już zamówiona.

Eksperci apelują o to, aby nosić maseczki. Również WHO ponownie rozpatrzy kwestię noszenia maseczek ochronnych. Dotychczas zalecane było to osobom przeziębionym lub wykazującym objawy zakażenia koronawirusem. To może się jednak zmienić. I WHO będzie zalecać noszenie maseczek wszystkim.