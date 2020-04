Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: Tykających bomb jest wiele

Minister zdrowia zwrócił uwagę, że w tych placówkach obowiązuje zakaz odwiedzin, co ma zapobiec nowym zakażeniom. - Personel pracuje w wielu miejscach i przygotowujemy regulacje prawne, by to ograniczyć. To duże ryzyko - dodał. Szumowski powiedział też, że rząd będzie wydawał wojewodom decyzje o dodatkach dla pracowników. Mówił o 50 proc. pensji.