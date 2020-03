Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: "Za tydzień dojdziemy do 1000 zarażonych"

- Niedługo będziemy mieli 100 osób zarażonych a za tydzień, może dłużej, dojdziemy do tysiąca. Największy przyrost zarażonych przewidujemy na koniec przyszłego tygodnia - mówi Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Polityk apelował też do osób starszych o korzystanie z możliwości uczestnictwa we mszy świętej za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: "Za tydzień dojdziemy do tysiąca zakażonych".

Minister Łukasz Szumowski był gościem w programie "Jeden na Jeden" u Moniki Olejnik. Na wstępie poinformował o najnowszych doniesieniach dotyczących liczby osób zarażonych koronawirusem.

Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: "Za tydzień dojdziemy do tysiąca zarażonych"

- 44 osoby w Polsce. Przyrost jest taki, jak się spodziewaliśmy. Niedługo będziemy mieli 100 osób a za tydzień, może dłużej, dojdziemy do tysiąca. Największy przyrost zarażonych przewidujemy na koniec przyszłego tygodnia, ewentualnie początek następnego - mówił Szumowski. Dodał też, że wszystkie 13 nowych przypadków to "osoby, które miały duże ryzyko zarażenia".

Minister zdrowia wspomniał też o testach i przygotowaniu Polski pod względem sprzętu medycznego. Jak podkreślił, w kraju mamy już ponad kilkadziesiąt tysięcy testów na koronawirusa. W jego opinii testów jest wystarczająco dużo i nie potrzebujemy ich więcej. - W Polsce mamy ponad 10 tysięcy respiratorów. Kupujemy ich jeszcze więcej, ale to towar, który państwa wyrywają sobie rękami i zębami - mówił.

Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski o mszach: "Jeżeli to nie zadziała, podejmiemy radykalne środki"

Polityk zaapelował też do seniorów w kwestii uczestnictwa we mszach świętych. - Apeluję, by korzystać z formy mszy w radio i telewizji. W kościołach średnia wieku jest wyższa niż populacji. Komunię, co podkreślił abp Gądecki można przyjąć duchowo - podkreślił Szumowski.

Dodał też, że obecna sytuacja to czas do rozwagi dla polskich biskupów. - Powinni pochylić się nad tą sytuacją. Wiem, że zalecono by mszy było więcej, co ma pomóc w rozrzedzeniu społeczeństwa. Jeżeli to nie zadziała, będziemy musieli pomyśleć nad bardziej radykalnymi środkami - zaznaczył.

Poproszony o komentarz do nagłego wykupowania towarów ze sklepów, minister zdrowia powiedział, że "nie jest to konieczne". Jak podkreślił, w Polsce nie brakuje towarów, nie wstrzymano też produkcji, a większe ryzyko zarażenia istnieje poprzez stanie w kilkugodzinnych kolejkach, niż zamówieniu zakupów przez internet.

